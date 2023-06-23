  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm Türkiye’de müzik yasağı kaldırıldı Karşı mahallenin elindeki en büyük koz da gitti! Kimsenin karıştığı yok sadece çevreye zarar vermeyin

İşte tarih! Şehzade Camii sütununda yer alan yazı dikkat çekti

Petrol akışı bol olan o ülkede altın ve döviz rezervleri: artış oldu! Müthiş haber diyerek kritik görüşme...

Altın yatırımcıları dikkat! Konya’da başladı, herkes kuyumcuya koştu

Müjdeli haber: Ödemeler erkene çekildi! Bugün başlıyor

Terör örgütü PKK geçtiğimiz yıl 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldı

Müthiş haber! Türkçe o ülkede zorunlu ders oldu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan bilet açıklaması: Fahiş fiyata izin vermeyeceğiz

Komşu Türkiye'ye petrol akışını durdurdu! Görüşmeler tıkandı

Ülkenin gençleri perişansa bu kuyruk ne?
Medya Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü
Medya

Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:42:00 - 2023-06-23 14:58:56
Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü

Ahmet Hakan, Titanik batığına zevkine dalış yapan beş zengin kişi için harekete geçen unsurların Ege’de hayat mücadelesi için bir tekneye doluşmuş 700’ü aşkın gariban mülteci için kılını bile kıpırdatmamasına çok sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, Titanik batığına zevkine dalış yapan beş zengin kişi için harekete geçen unsurların Ege’de hayat mücadelesi için bir tekneye doluşmuş 700’ü aşkın gariban mülteci için kılını bile kıpırdatmamasına çok sert tepki gösterdi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Titanik batığına zevkine dalış yapan beş zengin kişi için harekete geçen unsurlar:

*

Denizaltından gelen sesleri alabilen bir uçak, iki gelişmiş uçak daha, bir ana gemi, büyük bir kurtarma filosu, denizaltı taraması yapabilen teknolojik aletler, helikopterler... ABD, Fransa, Kanada...

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ege’de hayat mücadelesi için bir tekneye doluşmuş 700’ü aşkın gariban mülteci için harekete geçen unsurlar:

*

Sıfır. Sıfır. Sıfır.

*

Ne diyordu Müslüm Baba?

Yakarsa bu dünyayı garibanlar yakar.”

Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?
Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

Medya

Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

İmamoğlu’ndan olay itiraf gelmişti! Meğer...
İmamoğlu’ndan olay itiraf gelmişti! Meğer...

Medya

İmamoğlu’ndan olay itiraf gelmişti! Meğer...

Rezalet ki ne rezalet! Şu kadının yaptığına bakın! Yüzünde meymenet yok
Rezalet ki ne rezalet! Şu kadının yaptığına bakın! Yüzünde meymenet yok

Medya

Rezalet ki ne rezalet! Şu kadının yaptığına bakın! Yüzünde meymenet yok

Meral Akşener’den şok hamle! Kurultayda, Türkiye’yi sarsacak kararını açıklayacak" target="_blank">
Meral Akşener’den şok hamle! Kurultayda, Türkiye’yi sarsacak kararını açıklayacak
Meral Akşener’den şok hamle! Kurultayda, Türkiye’yi sarsacak kararını açıklayacak

Medya

Meral Akşener’den şok hamle! Kurultayda, Türkiye’yi sarsacak kararını açıklayacak

Vay Ekrem İmamoğlu vay! Şunu açık açık söylesene be adam
Vay Ekrem İmamoğlu vay! Şunu açık açık söylesene be adam

Medya

Vay Ekrem İmamoğlu vay! Şunu açık açık söylesene be adam

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23