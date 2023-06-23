Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü

Ahmet Hakan, Titanik batığına zevkine dalış yapan beş zengin kişi için harekete geçen unsurların Ege’de hayat mücadelesi için bir tekneye doluşmuş 700’ü aşkın gariban mülteci için kılını bile kıpırdatmamasına çok sert tepki gösterdi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Titanik batığına zevkine dalış yapan beş zengin kişi için harekete geçen unsurlar:

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Denizaltından gelen sesleri alabilen bir uçak, iki gelişmiş uçak daha, bir ana gemi, büyük bir kurtarma filosu, denizaltı taraması yapabilen teknolojik aletler, helikopterler... ABD, Fransa, Kanada...

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Ege’de hayat mücadelesi için bir tekneye doluşmuş 700’ü aşkın gariban mülteci için harekete geçen unsurlar:

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Sıfır. Sıfır. Sıfır.

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Ne diyordu Müslüm Baba?

Yakarsa bu dünyayı garibanlar yakar.”

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