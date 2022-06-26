Bu mu sizin milliyetçiliğiniz! Meral ve Ekrem'in nereden ilham aldıkları belli oldu

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi geçtiğimiz gün Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Türkiye’de milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin öncülerinden olan Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatı nedeniyle devletin üst kademelerinden taziye mesajları yayınlandı.

Ancak muhalefetin bu önemli İslam büyüğünün vefatı ile ilgili suskunluğu dikkat çekti.

Patrik için taziye yayınlamışlardı

2019 yılında ölen Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için zaman kaybetmeden sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınlayan İP Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de önemli bir kesimin kanaat önderliğini yapan, milli ve manevi değerlere olan hizmetleri ile gönüller fetheden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi için ise tek bir cümle dahi etmedi.

İmamoğlu, ölen patriğin cenaze törenine de katılmıştı.

Sözde milliyetçiler

Sürekli milli olmaktan, milliyetçilikten dem vuran Akşener’in Mahmut Efendi söz konusu olunca milliyetçiliği bir anda Patrik hayranlığına dönüştü.

Muhalefetin bu tavrı Türkiye’nin gerçeklerinden, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.