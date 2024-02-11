Bu motosiklet başka motosiklet! Gövdeden ayrılabiliyor

Surge S32 direkt olarak Hindistan merkezli Surge Automobiles firması tarafından hazırlanmış bir araç olarak karşımızda yer alıyor. Çok spesifik bir kitleye odaklanan model, modüler yapıda ve temel olarak iki bölümden oluşuyor.

Tamamen elektrikli olarak hazırlanan S32, ticari yük taşıma görevlerine sahip bir kasa ile standart bir elektrikli motosiklet modelini bir araya getiriyor. Yük taşıma görevi tamamlandıktan sonra elektrikli motosiklet ana gövdeden ayrılabiliyor, ihtiyaç olduğunda ise geriye takılarak yüksek bir taşıma kapasitesi elde edilebiliyor.

Şirketin “Advanced Modular Scaleable Electric Platform (AMSEP)” adını verdiği platform üzerine kurulan Surge S32, birleşik formda tüm yükü motosikletin üstüne yıkmıyor. Motosikletin normalde 6 kW’lık bir elektrik motoru bulunuyor, ana modülde ise ek destek sağlayan 13 kW’lik bir elektrik motoruna yer veriliyor.

Ayrılma ya da birleşme sürecinin üç dakikada tamamlandığı aktarılan araç, birleşik yapıda 45 km/s hıza çıkabiliyor. Motosikletin tek başına ulaşabildiği hız ise 60 km/s olarak açıklanıyor. Elbette sadece şehir içi kullanıma odaklanan Surge S32 için henüz net bir batarya ömrü / menzil bilgisi (Sadece bataryaların değiştirilebildiği söyleniyor) ise paylaşılmıyor. Aynı zamanda henüz fiyatı da açıklanmayan model, fark yaratmayı başarıyor.