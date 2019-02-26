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Bu kütüphanedeki kitapların sayısı şehrin nüfusundan fazla

Çankırı İl Halk Kütüphanesinde il merkezinin nüfusundan daha fazla kitap bulunuyor.

26 Şubat 2019 Salı 08:57
Bu kütüphanedeki kitapların sayısı şehrin nüfusundan fazla

Çankırı İl Halk Kütüphanesinde il merkezinin nüfusundan daha fazla kitap bulunuyor.


Çankırı İl Halk Kütüphanesinde bulunan kitap sayısı Çankırı İl merkezinin nüfus sayısından daha fazla. Kütüphanede yaklaşık 102 bin adet kitap bulunurken, il genelinde toplamda 14 bin 536 üyeli olan kütüphanenin 2018 yılı içerisinde 96 bin 437 okur ziyaret etti.


Açık raf sistemi bulunan kütüphanede 0-14 yaş, 14 yaş ve üzeri, EDES ve gezici kütüphane ile sürekli okurlara hizmet etmeye devam ediyor. Engelli bireyler için yapılan EDES köşesinde binden fazla yayının sesli kaydı bulunuyor. Çankırı İl Halk Kütüphanesi, kitap ve okur sayılarına oranla Türkiye genelinde ilk 5 arasında yer alıyor. Her yıl koleksiyona bin kitap ekleyen kütüphane okurları birçok kategoriyle buluşturuyor.


Çankırı İl Halk Kütüphanesinin 2018 yılı istatistiklerine göre 102 bin 139 kitap bulunurken, 96 bin 437 okur bir yıl içerisinde kütüphaneyi ziyaret etti. 2018 yılında 53 bin 316 kitap ödünç verildi.


Çankırı il genelinde 12 kütüphane ve bir adet gezici kütüphaneyle okurlarla kitapları buluşturmaya devem ediyor. İl genelinde 253 bin 573 kitap, 165 bin 687 ziyaretçi, 80 bin 504 ödünç verilen kitap ve 14 bin 536 üyesi bulunmakta.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:57
  1. kitap

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