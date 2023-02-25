Bu, küstah bir yaltaklanma! Ahmet Hakan resmen çılgına döndü: Bik bik ötüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kahramanmaraş depremlerinden sonra asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkındaki yazısına tepki gösteren Ekşi Sözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu'na "Sadece küstah bir yaltaklanmayla kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra da 'Ekşisözlük kapatılmasın, sansür, demokrasi' falan bik bik..." diyerek cevap verdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Çıksa, adam gibi... 'Biz sana her gün küfrettireceğiz, sen de buna katlanacaksın arkadaş' dese... 'Helal olsun, yaptığının arkasında duruyor. Kalıbının adamıymış' diyeceğim. Oysa o, 'Ne var canım, altı üstü iki ağır eleştiri' demeye getirerek yaltaklanmayı tercih ediyor.

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Adama bak! Sorumluluk almıyor.

Kurduğu mecranın neden olduğu haysiyet cellatlığına, kişilik ihlallerine son verecek bir çabanın sözünü vermiyor.

Tamamen kontrolünde olan mecrayı, internetle özdeşleştiriyor. Ağza alınmayacak küfürlerin taşıyıcısı olmakta zerre kadar sorun görmüyor.

Peki ne yapıyor?

Sadece küstah bir yaltaklanmayla kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra da 'Ekşisözlük kapatılmasın, sansür, demokrasi' falan bik bik..."