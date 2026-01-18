Bu köprünün üst katında kafe bile var!

Dünyanın rekor yüksekliğindeki Huajiang Kanyonu Köprüsü Çin'de trafiğe açıldı. Bu devasa köprü 625 metre yüksekliğindeki yapı dünyanın zirve köprüsü ünvanına hak kazandı. Köprüyü ziyaret etmek isteyenler için cam yürüyüş yolu ve hayranlık uyandıran manzaralı kafesiyle de dikkat çekiyor.

Çin'de inşası tamamlanan ve trafiğe açılan Huajiang Kanyonu Köprüsü , kanyon alanından köprü yol güzergahına kadar olan 625 metrelik yüksekliği ile dünyanın en zirve köprüsü unvanını kaptı. The Express kaynağının aktardığına göre toplam uzunluğu tahminen 2.890 metre olan bu köprünün ana açıklık kısmı 1.420 metreye ulaşıyor.

Bu devasa yapı, Londra'nın bilindik gökdeleni The Shard'ın yaklaşık 2 katı yükseklikte bulunuyor. Köprü, Huajiang Kanyonu’nu geçen Beipan Nehri üzerinde konumlanmış olup, Liuzhi Özel Bölgesi ile Anlong ilçesini birbirine bağlıyor.

KIRILAN REKOR YENİ

Huajiang Kanyonu Köprüsü, 2025 döneminin Eylül ayında dünyanın zirve köprüsü unvanıyla dünya rekorunu resmen kaptı. Öte yandan aynı nehirde bulunan ve akış yönünün 200 kilometre gerisinde yer alan Duge Köprüsünü geride bıraktı. Duge köprüsü yol tabanı 565 metre yükseklikte olmasıyla 2016-2025 yılları arasında dünyanın en zirve köprüsü unvanını elinde tutmuştu.

ÜST KATINA KAFE KURULDU

Huajiang Kanyonu Köprüsü, sadece mühendislikteki elde ettiği başarısıyla değil, sağladığı eşsiz deneyimle de göze çarpıyor.

Köprünün üzerinde yer alan cam tabanlı yürüme yolu, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunarken aynı zamanda kanyonu ve nehir tabanını ayaklarının altında seyretme fırsatı sağlıyor. Öte yandan köprünün bir kulesinde yer alan, cam cepheli "İnterstellar Caffee" bulunuyor.