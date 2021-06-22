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Sağlık 'Bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız' dedi! ABD'de kritik veri
Sağlık

'Bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız' dedi! ABD'de kritik veri

ABD'de huzurevlerinde kalan ve devletten sağlık desteği alan hastalar arasındaki ölümlerin, yeni tip koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü 2020'de yüzde 32 arttığı açıklandı. Konu ile ilgili rapor üzerinde çalışan Bölge Genel Müfettiş Yardımcısı Nancy Harrison ise "Huzurevlerindeki hastalar neden bu kadar savunmasız kaldılar? Gerçekten bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 23:25:00 -
'Bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız' dedi! ABD'de kritik veri

ABD'de huzurevlerinde kalan ve devletten sağlık desteği alan hastalar arasındaki ölümlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü 2020'de yüzde 32 arttığı bildirildi.

ABD Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, Kovid-19 salgınının en çok etkili olduğu dönemi kapsayan 2020 yılında, devletin sağlık sisteminden faydalanan huzurevi sakinleri arasındaki ölüm oranının bir önceki yıla göre yüzde 32 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, huzurevlerindeki sağlık yardımı alan her 10 hastadan yaklaşık 4'ünün 2020'de Kovid-19'a yakalandığı ve bir önceki yıla göre 169 bin 291 daha fazla ölüm meydana geldiği ortaya çıktı.

Harvard Sağlık Politikası Profesörü David Grabowski, "Sonuçların kötü olacağını biliyorduk ancak bu alanda çalışanlarımızın bile bu kadar kötü beklenti içinde olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Rapor üzerinde çalışan Bölge Genel Müfettiş Yardımcısı Nancy Harrison ise "Huzurevlerindeki hastalar neden bu kadar savunmasız kaldılar? Gerçekten bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız." dedi.

Kovid-19 salgınının 2020 başındaki ilk dalgalanma istatistiklerini içeren en kapsamlı çalışma olduğu belirtilen raporda, huzurevlerindeki Asyalı Amerikalılarda görülen Kovid-19 vaka ve ölüm oranlarının, siyahiler ve Latinlerden daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

Asyalı Amerikalılarda 2020 kayıtlarında görülen ölüm oranı yüzde 27 iken, beyazlarda yüzde 24, siyahi ve Latinlerde ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

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