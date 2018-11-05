Bu kiloya diz mi dayanır?



Diz eklemlerine sürekli uygulanmakta olan vücut ağırlığı, bir müddet sonra eklemlerde kıkırdak kaybı oluşturuyor.

Aslında “Kireçlenme” kelimesi akıllarda eklemde meydana gelen bir tür birikme algısı getiriyor olsa da, tam aksine bir kayıp söz konusu..

Fazla kilosu olan bir kireçlenme hastası, kiloları yüzünden olduğu kadar, diz ağrıları sebebiyle de hareket kısıtlılığı yaşıyor.

Bu iki sebeple yeterince fiziksel aktivite yapamadığı için kilo artışı devam ediyor.

Kilosu arttıkça, dizlerine binen yük de artar, dolayısıyla kireçlenme de hızla ilerliyor.

Kireçlenme ilerledikçe ağrılar şiddetlenir ve hastanın hareket kabiliyeti büyük ölçüde azalır.

Dolayısıyla bu bir kısır döngüye dönüşür; yani kilo arttıkça kireçlenme artar, kireçlenme arttıkça hareket kabiliyeti bütünüyle kısıtlanacağından kilo daha da fazlalaşır.

Eskiden kilolu hastalara “önce zayıflamalısınız, sonra gelin ameliyat edelim” şeklinde bir yaklaşım vardı. Artık bunun yeri kalmadı.

Çünki bir kere bu kısır döngüye girmiş, hareket kabiliyeti çok kısıtlı olan bir hastanın dizlerindeki ağrıyı tamamen gidermeden kilo vermesini beklemek çok gerçekçi olmayan bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla, dizlerinde ağrı şikayetlerine sahip olmasına rağmen zayıflamak için ciddi uğraş veren hastalar hekime başvurduklarında, zaman kaybetmeden gönül rahatlığıyla yeni nesil diz protezi cerrahi işlemi yapılabilinmekte.

Dizde diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen kireçlenmeler diz protezi ile tedavi ediliyor. Protez denince dizde eklem yapan kemiklerin eklem yüzeylerinin kesilerek çıkarılması ve metal ve plastik parçalar ile kaplanması..