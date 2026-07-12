Bu kez ikiye bölünmedi: Beli kırıldı

En ufak kazada iki bölündüğü veya kağıt gibi buruştuğu için halk arasında ‘motorlu tabut’ olarak anılan Tofaş marka otomobil Karaman’da bariyerlere çarptı. Bu kez ikiye bölünmeyen otomobil iki büklüm oldu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.