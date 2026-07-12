Bu kez ikiye bölünmedi: Beli kırıldı
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En ufak kazada iki bölündüğü veya kağıt gibi buruştuğu için halk arasında ‘motorlu tabut’ olarak anılan Tofaş marka otomobil Karaman’da bariyerlere çarptı. Bu kez ikiye bölünmeyen otomobil iki büklüm oldu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karaman-Ereğli Karayolu’nun 32. kilometresinde Lütfi İ. (67) idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki büklüm olurken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.