Bu kez duvara tosladı! Aferin İngiltere

İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, daha sonra memleketinde bir Kur'an provokasyonu daha yaptı.

Irkçı Sıkı Yön partisinin lideri olan Paludan'ın partisinin neredeyse hiçbir üyesi bulunmuyor. Bu sebeple ırkçı fikirlerini yaymak amacıyla Kur'an provokasyonlarına başvurarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Rasmus Paludan, bu defa yine "ifade özgürlüğü"nün arkasına saklanarak, "İngiltere'de Ramazan Bayramı'nın başladığı gün Kur'an-ı Kerim yakacağım" dedi.

Olaylar, İngiltere'nin kuzeyindeki West Yorkshire kontluğunun Wakefield şehrinde başladı. Wakefield Kettlehorpe Lisesi'nde dört öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i tahrip etti. Öğrenciler, yaptıkları davranış sebebiyle uzaklaştırma cezası aldı. Söz konusu Kur'an-ı Kerim'in başka bir öğrenciye ait olduğu belirtildi.

Rasmus Paludan, bunun üzerine ırkçı provokasyonuna zemin hazırladı: "Ben İngiltere'ye gidip o çocuklara sahip çıkacağım" dedi.

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Ancak İngiltere buna jet hızıyla yasak getirdi.

"ADIM DAHİ ATAMAZ"

İşçi Partisi Milletvekili Simon Lightwood, Avam Kamarası'nda hükümete soru önergesi verdi: "Bu aşırı sağcı, İslam düşmanı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan tehditlerde bulundu. Danimarka'dan Wakefield'a kadar geleceğini söyledi ve tek amacı Kur'an-ı Kerim'i kent meydanında yakmak.

Bu kişi daha önce ırkçı fikirleri sebebiyle Danimarka'da hapis yattı.

Acaba hükümetimiz, bu adamın İngiltere'de bir provokasyon yapmayacağının, yasaları çiğnemeyeceğinin garantisini verebilir mi?"

İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat ise şu şekilde yanıt verdi: "Irkçı ve art niyetli Rasmus Paludan'ın ülkeye girişi yasaklanmıştır. Tüm gümrük ve pasaport birimlerine ilgili genelge iletilmiştir. Bu adam, İngiltere'ye adım dahi atamaz. Ülkemize giriş amacının iyi niyetli olmadığı tespit edilmiş ve gereken her türlü önlem alınmıştır."

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KURAN YAKTI

2023 Ocak ayının sonunda Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakmış, bu olay İsveç ve Türkiye ilişkilerine etki etmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ifade özgürlüğü bağlamında eyleme izin verildiğini söylemiş, "Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" mesajı vermişti

Erdoğan bu olay sonrası açıklamasın, Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.