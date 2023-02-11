Bu kepaze kadın bile, onlardan daha az mide bulandırıcı! Yazıklar olsun size

Salih Tuna, sıcak odasında çektiği videoda, enkaz altında olduğunu güle oynaya dile getirdikten sonra, "Şöyle bir seksen beş boylarında bir delikanlı gelip beni kurtarsın..." diyen "kepaze kadın"ın, deprem üzerinden siyasi nemalanma peşinde koşanlardan daha az mide bulandırıcı olduğunu belirtti. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İster muhalefette ister iktidarda olsun, şayet deprem üzerinden siyasi nemalanma peşindeyse hâlâ, o kepaze kadından daha beterdir.

Kepaze kadın dediğim...

Sıcak odasında çektiği videoda, enkaz altında olduğunu güle oynaya dile getirdikten sonra, "Şöyle bir seksen beş boylarında bir delikanlı gelip beni kurtarsın..." diyen o genç kadın işte.

Siyasi çıkar peşindeki müptezeller ile arasındaki fark şudur:

Dalga geçmek niyetiyle de olsa şahsi ihtiyacını (koca veya manita olarak) net bir şekilde dile getiriyor. Siyasi çıkar uğruna depremi araçsallaştıranlar gibi enkaz altında kalanları düşünüyormuş gibi yapmıyor.

İhtiyacı veya beklentisi neyse dermeyan ediyor.

Yani, maksadını sinsice gizlemeye çalışmıyor.

Sonuç itibarıyla depremden siyasi çıkar elde etmeye çalışanlardan daha az mide bulandırıcı. Kaldı ki, bunun kepazeliği münferit, siyasi çıkar peşindeki müptezellerin ise son derece organize. (...)"