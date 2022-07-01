  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bu kadarını kimse beklemiyordu! Altınla ilgili flaş uyarı
Ekonomi

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Altınla ilgili flaş uyarı

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar düşüşlerin alım fırsatı olduğunu bildiriyor. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2022-07-01 12:19:00 -
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Altınla ilgili flaş uyarı

 

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar düşüşlerin alım fırsatı olduğunu bildiriyor. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler...

Yeni ayın ilk gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası sert düşüş yaşayan gram altın ve çeyrek altında kayıplar artıyor. Gram altın 965 liraya kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.795 dolar/ons ile 16 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Ons altın şu sıralarda, kritik seviye olan 1.800 doların altına gerileyerek 1,796 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.601 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.

Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile ons altında oynaklığın arttığını söyledi.

Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Altın tarafında da tüm kıymetli materyallerde olduğu gibi geri çekilme devam ediyor. Ama gram altın tarafında her geri çekiliş bir alım fırsatı. Yatırımcı, 900-950 lira bandında yeni alım fırsatları yakalayabilir."

 

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vedat

Iki ay altini millete pompaladiniz simdide dusecek diye pompalayin ben dolar alayorum size inat

Mehmet Akif yıldız

Altın alanlar maalesef çok zarar etti. Eroı da öyle oldu. Ne olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23