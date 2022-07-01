Bu kadarını kimse beklemiyordu! Altınla ilgili flaş uyarı

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar düşüşlerin alım fırsatı olduğunu bildiriyor. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler...

Yeni ayın ilk gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası sert düşüş yaşayan gram altın ve çeyrek altında kayıplar artıyor. Gram altın 965 liraya kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.795 dolar/ons ile 16 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Ons altın şu sıralarda, kritik seviye olan 1.800 doların altına gerileyerek 1,796 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.601 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.

Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile ons altında oynaklığın arttığını söyledi.

Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Altın tarafında da tüm kıymetli materyallerde olduğu gibi geri çekilme devam ediyor. Ama gram altın tarafında her geri çekiliş bir alım fırsatı. Yatırımcı, 900-950 lira bandında yeni alım fırsatları yakalayabilir."