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Gündem Bu kadarını ancak Yunan yapar! Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul'u sildi
Gündem

Bu kadarını ancak Yunan yapar! Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul'u sildi

Soma'da düzenlenen 10 Kasım töreninde, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gönderdiği çelenkte bir skandal tespit edildi. Çelenkteki Türkiye haritasında İstanbul'un olmadığı belirlenince AK Partili ilçe başkanı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 15:46:00 -

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle Soma'da düzenlenen törende bir skandal yaşandı. CHP Meclis Üyesi olan SOMA Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gönderdiği çelenkteki Türkiye haritasında İstanbul'un olmadığı tespit edildi.

'Kime mesaj veriyorsunuz?'

Skandalı fark eden AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı, CHP Meclis Üyesi olan SOMA Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Önder’e tepki gösterdi. Saygılı “Başkan çelenginizdeki haritada İstanbul neden yok. Kime mesaj veriyorsunuz?” dedi.

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