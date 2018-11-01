0553 313 94 23
impression

Bu kadarına da pes! Kuş Cenneti'nde avlandılar

Osmaniye'de bulunan Kuş Cenneti'nde yasa dışı olarak avlandığı belirlenen 3 kişiye toplam 1425 lira para cezası uygulandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:05
Bu kadarına da pes! Kuş Cenneti'nde avlandılar

Osmaniye Merkeze bağlı Kırmıtlı Beldesi'nde bulunan kuş cennetinde av yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 1245 lira para cezası uygulandı.

Toplam 1245 lira para cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçedam Köyü'nde A.K. (18) aynı yaştaki S.O. ve A.K.'nın Kastabala Vadisi sınırları içerinde bulunan Kuş Cenneti mevkiinde ki yasak bölgede avlandıkları tespit etti.

Yapılan incelemede, silah ve avcılık belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenen üç şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, 4925 sayılı kara avcılığı kanununun 12. maddesine muhalefet suçundan, yasak bölgede avlanma yaptıkları için her birine 415'er lira olmak üzere toplam 1245 lira idari para cezası uygulandı.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:05
  1. Osmaniye
  2. Kuş Cenneti
  3. kaçak av
  4. kaçak avcılar
  5. para cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasarlı gemi, Boğazdan geçti
    1. Hasarlı gemi, Boğazdan geçti
    2. İngiliz dernekte çalışıyor... MİT..
    3. Kartal 10 bin Cizreli çocuğa forma..
    4. Ortalık karıştı! Halk otobüsünde küçük..
    5. 18 yaşındaki genç kız, lösemiye yenik..
    6. Mobil zabıtadan Bulgar ve Yunan turist..
    7. İlk kez böylesini yakaladılar! Başkan:..
    8. İstanbul Taksim'de AKM alanının son..
    9. Terör devleti İsrail'den Trump'a jest!..
    10. Çorum'da ilginç olay! 6 kişiyi 6..
    11. TEM'i kilitleyen kaza! TIR yan yattı
    12. Üst düzey terörist böyle yakalandı
    13. 18 yaşındaki Serap, lösemiye yenildi
    14. Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmadan bir..
    15. Eşyalar günümüz annelerinin..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Bu kadarına da pes! Kuş Cenneti'nde..
    18. CHP'li Hamzaçebi güldürdü: Aday..
    19. Kan donduran olay! Müşteriyi pişirip..
    20. Türkiye vurdu, YPG ağladı! "Türkiye'yi..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları