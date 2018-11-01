Bu kadarına da pes! Kuş Cenneti'nde avlandılar

Osmaniye Merkeze bağlı Kırmıtlı Beldesi'nde bulunan kuş cennetinde av yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 1245 lira para cezası uygulandı.

Toplam 1245 lira para cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçedam Köyü'nde A.K. (18) aynı yaştaki S.O. ve A.K.'nın Kastabala Vadisi sınırları içerinde bulunan Kuş Cenneti mevkiinde ki yasak bölgede avlandıkları tespit etti.

Yapılan incelemede, silah ve avcılık belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenen üç şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, 4925 sayılı kara avcılığı kanununun 12. maddesine muhalefet suçundan, yasak bölgede avlanma yaptıkları için her birine 415'er lira olmak üzere toplam 1245 lira idari para cezası uygulandı.