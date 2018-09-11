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Bu kadarı da pes dedirtti... Stadyum tribününde uyuşturucu zulası

Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 336 gram uyuşturucu ele geçirildi.

11 Eylül 2018 Salı 08:25
Bu kadarı da pes dedirtti... Stadyum tribününde uyuşturucu zulası

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu sokakları ve eşkallerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A. ve M.K'yi yakaladı.

Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda bir ağacın dibi ile Güney Park Stadyumu'nun tribününde 336 gram esrar buldu. Ayrıca ekipler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:25
  1. adana
  2. Seyhan
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. stadyum

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