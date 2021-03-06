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Gündem Bu kadarı da fazla! “Erdoğan sözünü tutmadı” imasında bulunan Oda TV’den polise çirkin iftira
Gündem

Bu kadarı da fazla! “Erdoğan sözünü tutmadı” imasında bulunan Oda TV’den polise çirkin iftira

Emniyet birimlerinin iç güvenliği sağlamak için düzenlediği teçhizat ihalesini "Polis halka saldırmak için hazırlık yapıyor" iması oluşturarak servis eden tetikçi Oda TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nda verdiği sözü yerine getirmediği algısı oluşturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 12:41:00 - 2021-03-06 12:44:25
Bu kadarı da fazla! “Erdoğan sözünü tutmadı” imasında bulunan Oda TV’den polise çirkin iftira

 yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de iç güvenliği sağlamak için olmazsa olmaz teçhizatların temini dolayısıyla harekete geçti. Gaz kapsülü, kalkan, TOMA’larda kullanılan suyun içerisine karıştırılan gaz solüsyonu ile kelepçe, cop ve robocop teçhizatı alımı için ihaleler düzenlenecek.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü, biber gazı kapsülü, biber gazı spreyi, biber gazı solüsyonu ve binlerce şeffaf kalkan alımı için 10 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında dört ayrı ihale düzenleyeceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı ihale ilanları şu şekilde:

10 Mart: “OC Gaz Solüsyonu / 40 bin kg” adı altında tam 40 ton TOMA’larda kullanılan suyun içine karıştırılan gaz solüsyonu.

10 Mart: “3 bin adet OC Gaz Spreyi alımı” adı altında 3 bin adet 400 mililitrelik biber gazı spreyi.

11 Mart: “40 milimetrelik gaz fişeği ve 40 milimetrelik sis fişeği” adı altında 600 bin biber gaz kapsülü ve 20 bin adet sis bombası.

17 Mart: “2 Kısım Şeffaf Kalkan alımı” adı altında üç bini büyük boy ve iki bini de küçük boy olmak üzere toplam beş bin adet şeffaf kalkan.

Jandarma Genel Komutanlığı da 16 Mart tarihinde “6 Kalem Toplumsal Olaylara Müdahale Malzemesi” adı awltında bir ihale düzenledi. İhale ilanında alınacak malzemelerin sayısına yer verilmezken “Vücut koruyucu teçhizat (robocop teçhizatı), vizörlü kask, şeffaf kalkan, cop, teleskobik cop ve göz yaşartıcı gaz” alınacağı ifade edildi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı, 17 Mart’ta da “20 bin adet metal kelepçe” alımı için ihale yapılacağını açıkladı.

Oda TV yine provokasyona kalkıştı

Söz konusu ihaleler, iç güvenliğin temini için gerekli teçhizatın alınmasını kapsarken, tetikçi Oda TV yine devleti hedef almaya ve provokatif haberler yayınlamaya başladı. 

Yayınladığı haberde Oda TV, polisin halka saldırmak için planlar yaptığını ima etti. Neredeyse polisin cop dahi taşımasının eleştirileceği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısındaki, “Mevzuatı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Eleştirilerin soruşturma konusu olmaması için hâkim, savcı ve kolluk görevlilerine eğitim verilmesini temin ediyoruz” şeklindeki sözleri de hatırlatıldı ve “devletin sözünü tutmadığı” imasında bulunuldu.

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