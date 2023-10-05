Bu kadar özgürlük fazla değil mi! HDP'li Sezai Temelli bu sözlerden de mi yargılanmayacak?
HDP/YSP milletvekili Sezai Temelli, TSK’nın terör örgütü PKK noktalarına yaptığı operasyonu kınadığını açıklayarak sivillerin hedef alındığı şeklinde terör propagandası yaptı.
HDP/YSP'li Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın yayın organı MedyaHaber'e konuşarak TSK'nın operasyonlarını hedef aldı. TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ifade eden Temelli, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kınamaya kalkıştı.
Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor" dedi.
Terör propagandası yaptı
Hükümetin sivilleri hedef aldığı yalanını dile getiren Temelli, "Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır." diye konuştu.