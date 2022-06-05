Bu kadar da tesadüf olabilir mi? Turgay Güler doların neden yükseldiğini açıkladı!

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Gazeteci Turgay Güler, Ülke TV'de yayınlanan 'Sıradışı Strateji" programında çok önemli bir konuya dikkat çekti.

Son dönemde dolar kurundaki yükseliş ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hayat pahalılığının sebeplerini gözler önüne seren Güler, dövizdeki son yükselişin Türkiye'nin terör destekçisi Finlandiya ve İsveç'e yönelik NATO vetosuna denk gelmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Türkiye terör destekçilerine izin vermedi

Türkiye, terör örgütü PKK'nın en büyük destekçilerinden Finlandiya ve İsveç'in NATO girişine karşı çıkıyor. ABD ise Rusya'ya karşı bu iki ülkenin NATO'ya alınması konusunda ısrarcı.

Dolar kuru bir anda yükseldi

Dolar kuru bu siyasi atmosferde son dönemde ciddi bir yükseliş sergiledi. Dolar/TL şu sıralar 16,42 seviyesinden işlem görüyor.

Bu denkleme dikkat çeken Turgay Güler, ABD'nin amaçları doğrultusunda Türk ekonomisine operasyon çektiğini ve Türkiye'deki aparatların da bu konuda devreye sokulduğunu söyledi.