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Aktüel Bu kadar da olmaz! Elektrik ısıtıcına bakın ne saklanmış
Aktüel

Bu kadar da olmaz! Elektrik ısıtıcına bakın ne saklanmış

Yeniakit Publisher
2024-02-13 12:46:00 -
Bu kadar da olmaz! Elektrik ısıtıcına bakın ne saklanmış

Hatay’da elektrikli ısırıcı içerisine gizlenmiş vaziyette bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay’da jandarma ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 11 Şubat günü Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde şüpheli şahsın üzerinde ve şahsa ait eşyalarda arama yapıldı. Yapılan araması neticesinde; elektrikli ısıtıcı içerisine gizlenmiş şekilde bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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