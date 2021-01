Bu imanlı kahramanlar Ermenileri ezip geçti!

Muhammet Kutlu Ankara

Dillere destan bir zaferle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı kahramanlarının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan hikayeleri göz yaşartıyor. Cebrayil, Fuzuli ve Hocavent cephelerinde en ön saflarda savaşan ve biri top mermisi, ikisi roket saldırısı sonucunda 3 kez yaralanan Asif Memmedov, buna rağmen savaşın sonuna kadar cepheyi terk etmedi. Kahraman Gazi Memmedov’un tek üzüntüsü ise şehit olup Peygamber Efendimiz’e (S.A.S) komşu olamamak.

Nasipte gazilik varmış

Karabağ gazisi Asif Memmedov’un yaşadıklarını Günaydın Zafer isimli kitabı için derleyen Azerbaycanlı gazeteci yazar, Ankarabaku.com sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oktay Hacımusalı Akit’e aktardı. Memmedov’un, “Neler oldu bu kırk dört günlük savaş sırasında inanır mısınız, anlatırsam kanınız donar. Şehadet mertebesine erişmek için burnumuzda o koku savaşıyorduk. Ne hikayeler var yarım kalmış, ne canlar toprağa serilirken gülümseyen, tebessümünden dudakları çatlamış. Hani, ölüm bu kadar mı güzel yakışır bir insana? Vallahi, onlara yakışıyordu. Şehadet mertebesine ulaşırken neler hissettiklerini görmek için neler vermezdim. Sadece ben mi? Hayır, asla! Tüm orada bulunan asker arkadaşlarım. Ama, işte, nasip. Bizim kısmetimizde de gazilik varmış. Ama peygambere komşu olmak varken” şeklindeki sözleri ise yürek burkan cinsten.

“Yine ön safta olurum”

Oktay Hacımusalı, Kahraman Memmedov’un savaşa dair yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “4 Ekim’de keşif birlikleri olarak ilk operasyonlarını Fuzuli’de gerçekleştirmişler. Savaşın sert, ama kendisinin de söylediği gibi mübarek yüzünü ilk kez orda görmüş. Can yoldaşlarıyla yaşamaya, yaşatmaya, şehadete adım adım yürümüşler. Yürüdükçe ‘kısmet’ demiş! Sağ çıkarız, ya da sağ çıkmayız! Ama vatan sevgisi ya, işte o kadar! İçindeki tüm engelleri aşarsın, yaşam vesvesesini üzerinden çıkarıp ölüme doğru, şehadete doğru bir çırpıda koşarsın! Aynen öyle olmuş! Sızma harekatları sırasında kaç can kardeşi yüzü semaya dönük, meleklere tebessüm göndererek şehit olmuş! Onların da alınacak öcü eklenmiş öçlerin üzerine! Asıfların kalbindeki intikam duygularını bilemiş her şehadete ulaşan dava arkadaşları, savaş yoldaşları! Pusuya yattıklarında, ya da ablukada olduklarında ar etmişler gelecek hakkında konuşmaya. Yanı başlarında şehit olan arkadaşları vardı. İyisi mi, Asıf anlatsın biz dinleyelim: ‘6 Ekim’de yaralandım, fakat askeri hastaneye götürmelerine izin vermedim. Arkadaşlarım hemen yaralarımı sardılar ve tekrar sızma operasyonları... Cebrail’de sızma harekatlarına katıldık. Sızma harekatı diyorum ama bu daha çok fetih hareketiydi. Ermeniler zaten bizi gördüklerinde kaçıyorlardı. Hatta komutanları da demiş ‘yaşmayı gördüğünüzde hemen kaçın’ diye. Düşman gönüllü olarak savaşa katılmış keşif birliklerine bile kendi aralarında Yaşma diyordu. Yüzlerindeki korku görülmeğe değerdi. Yaralandığımızda bile yardım istemeden savaş alanını terk etmememiz, savaşmayı sürdürmemiz garip geliyordu. Onlar bırakıp kaçıyorlardı hemen, kendi toprakları değildi de o yüzden. Ben orada da hep söylüyordum: ben savaşmak için gelmemiştim, ben şehit olmak için gelmiştim Karabağ’a. Üç kez yaralandım, ama nasip değilmiş işte. Gazilik nasibimizmiş, öyle bir aşk var ki, içimizde... Bugün bile çağırsalar, onca yarama rağmen, ağrıyan vücuduma rağmen yine giderim. Yine en ön safta olurum.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum”

Kahraman asker gazi Asif Memmedov zafer haberini asker arkadaşlarının ısrarları üzerine gönderildiği askeri hastanede almış. Hem de zaferden birkaç gün sonra. Gururla, başı dik, şehitlerimizi, dava ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak. Şuan evde. Taburcu olmuş hastaneden. Ama sürekli doktor kontrolünde. Ayrıca, savaş sırasında verdiği manevi destekten dolayı Türkiyemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Azerbaycan halkı adına, kendi adıma ve savaş arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu savaş Türk’ün gücünü, kardeşliğimizi tüm dünyaya göstermiş oldu...”