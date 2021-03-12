  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı!
Aktüel

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:24:00 -
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 7
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay