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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerine yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını belirtti.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:31
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:31
  1. Yalova
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Kütahya
  6. Kocaeli
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Isparta
  11. Gümüşhane
  12. Eskişehir
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Çankırı
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Bolu
  19. Bilecik
  20. Balıkesir
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Adana
  24. KAR YAĞIŞI
  25. hava durumu

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