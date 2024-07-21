Bu iddialar "zırvanın şahikası"! Bu tür hikayeler, o saflara afiyetle yediriliyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, ABD'deki "Psikolojik Harp" unsurlarının İran'a yönelik suikast iddialarını ele aldı. Korkmaz, Biden yönetimine yakın medya organlarında yer alan haberlere göre, İran'ın Trump'tan Kasım Süleymani'nin intikamını almak istediğini belirtti. Bu iddiaları "zırvanın şahikası" olarak nitelendiren Korkmaz, Amerikan kamuoyuna bu tür hikayelerin afiyetle yedirildiğini ifade etti. Korkmaz, bu saçmalıkları kabul edenlerin ABD Gizli Servisi'nin aslında İran Gizli Servisi'ne bağlı olduğunu söylemiş olduklarını vurgulayıp, özetle şunları kaydetti:

"Gerçekleri hasıraltı etmek üzere…

ABD’deki “Psikolojik Harp” unsurları, hiç vakit kaybetmeden devreye girer.

Hedef şaşırtmayı pek severler, ihtimamla yaparlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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-Biden yönetimine yakın CNN televizyonu ile “Politico” sitesinde yayınlanan habere göre:

“-İran, Trump’tan Kasım Süleymani’nin intikamını almak istemiş de…

ABD Gizli Servisi, bu komployu öğrenip (güya) önlem almış!”

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Amerikan kamuoyuna ve elbette dünyanın dört bir tarafına “afiyetle yedirebilmek” için…

-Zırvanın Şahikası Bir Hikâye!

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Bu saçmalığı kabullenen bir kimse “ABD Gizli Servisi’nin, aslında İran Gizli Servisi’ne bağlı olduğunu” da…

-İster istemez “söylemiş oluyor!” "