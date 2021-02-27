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Gündem Bu hizmetler o inadın eseri! Başkan Erdoğan millet ile değil, “İstemezük”çü kafayla inatlaştı ve kazanan hep Türkiye oldu
Gündem

Bu hizmetler o inadın eseri! Başkan Erdoğan millet ile değil, “İstemezük”çü kafayla inatlaştı ve kazanan hep Türkiye oldu

Başkan Erdoğan’ın, Kanal İstanbul’a engel olmaya çalışanları kastederek söylediği “Onlara inat yapacağız” sözünü bağlamından koparıp, “Millet ile inatlaşarak hizmet olmaz” diyen bağnaz kafa, son 18 yılda kendilerine rağmen yapılan devasa projelere kör. Türkiye’ye çağ atlatan bölünmüş otoyollar, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 3. Havalimanı, şehir hastaneleri bu istemezükçü zihniyetle inatlaşarak hizmete sokuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:14:00 -
Bu hizmetler o inadın eseri! Başkan Erdoğan millet ile değil, “İstemezük”çü kafayla inatlaştı ve kazanan hep Türkiye oldu

Kanal İstanbul’u engellemek isteyenlere yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenen “Onlara inat yapacağız” sözlerini bağlamından kopararak, ‘Milletle inatlaşarak hizmet olmaz’ diyen CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin geçmişini unuttu. Başkan Erdoğan göreve geldiği günden bu yana yaptığı bütün hizmetleri milletle inatlaşarak değil, CHP zihniyetinin dinamizme ayak uyduramayan statik kafasıyla mücadele ederek gerçekleştirdi. CHP’nin bağnaz ve ‘istemezük’çü zihniyetine rağmen, yüzlerce prestij nitelikteki devasa eserler milletin hizmetine sunuldu. Bölünmüş oto yollar, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, ve dünyanın en fazla yolcu taşıyan 3. Havalimanı ünvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı başta olmak üzere nice eserler, hizmet aşkının verdiği bitmek tükenmek bilmeyen bir çalışma inadıyla hayata geçirildi.

Kanal İstanbul projesini yapmak ve Türkiye’ye dev bir eser kazandırmak isteyen Başkan Erdoğan’ın engellenme çabalarına karşı söylediği, “Onlara inat yapacağız” söylemi, millete olan hizmet aşkının da tezahürü. CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çarpıtmaya çalıştığı ve mütareke medyasının da köpürttüğü irade beyanı 19 yıllık AK Parti iktidarının da özeti. Milletin refahı ve Türkiye’nin kalkınması için atılan her adım ve yapılması planlanan her proje CHP zihniyetinin mürteci tavrına rağmen tamamlandı. Konu hakkında Akit’e konuşan siyaset bilimciler ve gazeteciler okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

İstemezükçülere inat hizmet şart

Ulus Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cengiz Alçayır, “Milletle, devletle inatlaşıp hizmet yaptırmayan, bu uğurda eylem yapan ve ülkeyi kaosa sürükleyen bu inatçı zihniyete rağmen birilerinin inatla hizmet yapması gerekiyor. Erdoğan’ın inatla hizmet yapacağız söylemindeki maksat, hizmet fakirlerine rağmen hizmet edeceğizdir. Kanal İstanbul Türkiye’ye faydalı olacağı için inatla yapacağız diyor. Çünkü karşısında inatla yaptırmam diyen bir zihniyet var. O zihniyet bu ülkeye inatla hizmet gelmesini istemedi. Ayasofya inadına açıldı. Açılmasın diyenlerden biri de İmamoğlu’ydu. Ona kalsa bugün halen Ayasofya kapalıydı” dedi. CHP’nin hizmet düşmanı olduğunu kaydeden Alçayır, “O zihniyet, Avrupa’nın Türkiye’ye hizmet gelmesini engellemek için konuşlandırdığı bir zihniyettir. İmamoğlu da inatla hizmet yapmıyor. Para rakı sofralarında ya da konserlerde harcanıyor. AK Partiye inatla hizmet yapmak düşüyor. Kanal İstanbul’u yapma imtiyazı İmamoğlu’nun elinde olsa oraya çoktan kazmayı vurmuştu. Bunu da öyle bir anlatırdı ki, çağ açıp çağ kapattığını söylerdi” şeklinde konuştu.

Hizmet düşmanlarıyla inatlaşıyor

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “AK Parti bugüne kadar bütün hizmetlerin, hizmet düşmanı zihniyete rağmen yaptı. Millet hayrına tek bir dikili ağacı olmayanların milleti manipüle etme çabalarına rağmen bizzat millet için gece gündüz çalıştı. Bugün de benzer bir durum söz konusu. Erdoğan’ın söylemi bağlamından kopartarak milletle inatlaşma olmaz diyenler, millete hizmet gitmemesi için inatlaşanlardır” ifadelerini kullandı. Birçok projenin istemezükçülere rağmen hayata geçtiğine değinen Çakır, “Eğer Erdoğan 20 yıla yakındır, bunlarla inatlaşarak iş yapmasaydı bugün hayatımızı kolaylaştıran ve ülkemize refah katan onlarca projenin biri bile hayata geçmezdi. Sadece Marmaray için yapılan protestoları ve ayak diretmeleri hatırlamak yeterli olacaktır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Yasemin

DURMAK yok YOLA DEVAM.
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Türkiyem

Şeytani uşaklar inin inatina vatan lider millet sakarya durmak yok yola devam Türkiye heb ileri ileridurmak yok ileri
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