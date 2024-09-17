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Yaşam Bu hikaye filmlere konu olur! Hastaneye gittiğinde 'ölü' olduğunu öğrendi
Yaşam

Bu hikaye filmlere konu olur! Hastaneye gittiğinde 'ölü' olduğunu öğrendi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 12:00:00 -
Bu hikaye filmlere konu olur! Hastaneye gittiğinde 'ölü' olduğunu öğrendi

Balıkesir Edremit'te merdivenden düştüğü için hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Hasta kadına 'Siz ölüsünüz' denildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve hastaneye giden kadın, kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru genç kadına kendisinin kayıtlarda ölü olduğunu söyledi.

Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi. Kayıtlarda ölü olduğunu öğrenen genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

Yaşadıklarını anlatan Fetiye Balgün, “Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit kendisiyle. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar” dedi.

Genç kadının eşi Görkem Balgün ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda, 'ölü hakkında işlem yapılamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar.”

Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.

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