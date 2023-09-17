  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bu hatayı en fazla gençler yapıyor! Tuvalette cep telefonu tehlikesi
Sağlık

Bu hatayı en fazla gençler yapıyor! Tuvalette cep telefonu tehlikesi

Yeniakit Publisher
2023-09-17 14:38:00 - 2023-09-17 14:39:22
Bu hatayı en fazla gençler yapıyor! Tuvalette cep telefonu tehlikesi

Uzman isim, tuvalete cep telefonuyla girmeyin uyarısında bulundu.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, son dönemlerde özellikle gençler arasından tuvalete cep telefonuyla girmenin sıkça rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Bunun sağlık açısından bazı sakıncalarının bulunduğuna değinen Prof. Dr. Arıca, “Özellikle gençlerde biz bunu sık görüyoruz. Tuvalete telefonla girerek uzun süreli onunla vakit geçiriyorlar. Aslında tuvalete telefonla girmek klozet kapağına çıplak elle dokunmak kadar zararlı. Aynı miktarda bakteri ve parazit elimize bulaşır” diye konuştu. Arıca, bulaşan bakteri ve parazitlerin hastalıklara neden olabileceğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Bakteri ve parazitler bulaştıktan sonra elimizi sabunlu suyla yıkasak dahi o parazit ve bakteri geçmiyor ve onunla birlikte yemek masasına veya farklı bölgelere götürüp aynı paraziti, aynı bakteriyi bulaştırabiliriz. Özellikle küçük çocuğumuz var ise evin içinde sık hastalanmalara neden olabilir. Bu nedenle tuvalete veya özel yerlere cep telefonumuzu götürmemeliyiz.”

Ahlaksızlardan her gün yeni bir taktik! Çamaşır makinesinden bakın ne çıktı
Ahlaksızlardan her gün yeni bir taktik! Çamaşır makinesinden bakın ne çıktı

Yaşam

Ahlaksızlardan her gün yeni bir taktik! Çamaşır makinesinden bakın ne çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23