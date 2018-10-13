Bu hastalığın adını ilk defa duyuyor olabilirsiniz

Belirtiler yaşa göre değişiyor

Öpücük hastalığı, ağız ve boğaz salgınlarında bulunan virüslerin öpüşme ile geçmesinden başka, kan ve bazı kan ürünlerinin nakli ile de bulaşabilmektedir. Bulaşma daha nadiren öksürük ve hapşırma ile tükürük bulaşmış bazı bardak, çatal, kaşık gibi şeylerle de olabilir.

Hastalığın kuluçka süresi erişkinlerde 30-50, çocuklarda ise 10-14 gün kadar..

Bebeklerde belirti olmuyor

Öpücük hastalığı, özellikle çocuk ve gençlerde ortaya çıkar. Hastalığın ağırlığı ve belirtilerin şiddeti hastanın yaşına bağlıdır. Hasta ne kadar küçük ise, hastalığın belirti vermeden sessiz geçirilme ihtimali o kadar fazladır, yaş ilerledikçe daha ağır belirtiler görülmeye başlar.

En önemli belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı ve lenf bezlerindeki büyümedir. Bunlara çoğu zaman halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve gece terlemesi gibi belirtiler de eşlik eder.

Ateş, 38-39 derece arasında, 2 hafta kadar devam eder. En çok boyundaki lenf bezlerinde büyüme olur. Bunlar, mercimek-nohut iriliğinde, üzerine basıldığında ağrıyan bezelerdir.



Başka komplikasyonlar çıkabiliyor

Hastaların boğazları kızarır; ödemli ve ağrılıdır. Yutkunmakta güçlük çekebilirler. Bazı hastalarda kulak ağrısı, bazılarında ise ense ağrıları olabilir.

Birçok hastada karaciğer ve özellikle de dalak büyümesi vardır. Gövde ile kol ve bacakların üst kısımlarında çeşitli döküntü ve kabarıklar, yüz ve dudaklarda ödem görülebilir.

Kansızlık, hepatit, sarılık, dalak yırtılması, ansefalit, menenjit gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Hastalığın halsizliği bazı kişilerde aylarca sürebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Tipik belirtileri ve muayene bulguları olan hastalarda teşhis kolaydır. Kanda lökositler artmıştır ve bunların çoğu da bir çeşit özel lenfositlerdir. Kesin tanı için kanda virüse karşı oluşmuş olan antikorların ölçülmesi gerekir.

Tedavisi yok!

Hastalığın özel bir ilacı yoktur ve hastaların çoğu 2-3 haftada kendiliğinden iyileşirler. Şikâyetlerin yoğun olduğu dönemlerde yatak istirahatı gerekir. Hastalara belirtileri gidermeye yönelik ilaçlar, mesela ateş düşürücü, ağrı kesiciler verilebilir. Özel durumlarda kortizon tedavisi de gerekebilir.

Bazı kişilerde çok uzun süre devam eden kronik yorgunluk sendromu gelişebilir. Ölümcül komplikasyonlar da görülebilir, ancak bunlar son derecede nadirdir. Hastalığı geçirenlerde ömür boyu devam eden bir bağışıklık oluşur.