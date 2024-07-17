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Ekonomi Bu haftanın dökülen sebzesi biber oldu! Fiyatları pahalı görünce şaşırmayın
Ekonomi

Bu haftanın dökülen sebzesi biber oldu! Fiyatları pahalı görünce şaşırmayın

Yeniakit Publisher
2024-07-17 09:41:00 -

Antalya'da biber fiyatlarının düşmesini engellemek amacıyla yollara döküldüğü görüntüler yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta kavunların aynı şekilde yollara dökülmesinin ardından bu kez biberler de spekülasyonların kurbanı oldu. Marketlerde fiyatların yüksek gösterilerek enflasyon oranlarının yükseltilmeye çalışıldığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Bu durum, üreticilerin ve tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Görüntülerde tonlarca sivri ve dolmalık biberlerin çuvallarla döküldüğü yayınlandı.

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Yorumlar

Gggg

Ülkenin bakanları neteyr bakıyor yerli milli haxinryi yok ettiriyor

mehmet

Bu üretimin yapıldığı yerdeki Valiler,Kaymakamlar,Belediye Başkanları uyuyormu? Eğer müstahsil tarlada toplattığı ürünü 5 liraya satamıyor, vatandaş marketten 40 liraya alamıyorsa bu ürünler kooperatifleşme yoluyla alınıp aracının kaldırıldığı Belediyelerin veya Kooperatiflerin Satış mağazalarında 20 liraya satılması sağlanamazmı üretici tarlasından topladığı 5 tl ye satamadığı ürünü kooperatife 10 tl.ye satar vatandaş ta 40 liraya alamadığı ürünü kooperatiften 20. liraya alır biz bu kıt aklımızla bunları düşünebilirken siz bunu veya buna alternatif fikirleri düşünemiyormusunuz niye çözüm üretmiyorsunuz.
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