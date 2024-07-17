Bu haftanın dökülen sebzesi biber oldu! Fiyatları pahalı görünce şaşırmayın
Antalya'da biber fiyatlarının düşmesini engellemek amacıyla yollara döküldüğü görüntüler yayınlandı.
Geçtiğimiz hafta kavunların aynı şekilde yollara dökülmesinin ardından bu kez biberler de spekülasyonların kurbanı oldu. Marketlerde fiyatların yüksek gösterilerek enflasyon oranlarının yükseltilmeye çalışıldığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Bu durum, üreticilerin ve tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Görüntülerde tonlarca sivri ve dolmalık biberlerin çuvallarla döküldüğü yayınlandı.
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