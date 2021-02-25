Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Bazı illerde vakalar azalırken bazı illerde artış gözleniyor Hal böyle olunca yerinde karar dönemine geçildi. İllere göre belirlenene bir takvimle normalleşme adımları atılacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi akşam 21.00’de başlayan kısıtlamalar ertesi gün sabah 05.00’te sona eriyor. 26 Şubat Cuma akşamı 21.00’de başlayacak yasak 1 Mart 05.00’te sona erecek.

1 Mart itibariyle ise illere göre bir takvimle normalleşme adımları atılacak. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız” açıklamasında bulundu.

Bu arada vatandaşlar hangi illerde normalleşme adımlarının atılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illere göre vaka sayılarını değerlendirdi. İlhan; Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir ve Çanakkale’nin vaka sayısı konusunda iyi durumda olduğunu belirtti.

Hangi illerde ne zaman hangi alanlarda normalleşme adımları atılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.