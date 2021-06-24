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Yaşam Bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Peki, Bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-24 19:21:00 -
Bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz itibrariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkıcağı açıklanmıştı. Peki bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi.

Sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz!dan itibaren kaldırılması söz konusu. Dolayısıyla 26- 27 Haziran tarihlerine denk gelen bu hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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