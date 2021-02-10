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Yaşam Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam mı?
Yaşam

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam mı?

Sokağa çıkma yasakları sürecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu hafta son mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:37:00 -
Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam mı?

Sokağa çıkma yasağı sürecek mi? Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması adına kısıtlamalar sürüyor. Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman son bulacağı ise merak konusu. Peki, sokağa çıkma yasakları sürecek mi?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam mı?

Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kaldırılacağı henüz bilinmiyor. Uygulanan kısıtlamalara rağmen mutasyonun da etkisiyle vakalarda bir artış söz konusu. Bu sebeple yasakların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan vatandaşları bir araya gelme konusunda uyardı. İlhan, “Hafta sonlarında bir araya gelmelerin, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar toplu bir şekilde ev buluşmalarının virüsün yayılımını hızlandırdığına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi: “Özellikle hafta başlarının hemen akabinde pazartesi akşamı, salı, çarşamba günleri yapılan PCR testlerinde pozitifliğin yüksek gelmesinin nedeni hafta sonu bir araya gelmeler olabilir. Çünkü biliyorsunuz genelde temastan 2 ile 3 gün sonrasında pozitiflik söz konusu oluyor, vatandaşlar o zaman semptomatik oluyorlar” dedi.

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