Bu hafta ne yapılmalı? Hatice Kolçak’tan gram altın tahmini

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Ekonomist Hatice Kolçak, YouTube kanalından yayınladığı videoda, ONS altın, gram altın ve gümüşe dair beklentilerini açıkladı.

Amerika’dan gelecek olan verilerin altın ve gümüşte belirleyici olacağını söyleyen Kolçak, verilerin günbegün takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kolçak şunları söyledi:

Bu hafta Amerika'dan gelecek olan verilerle beraber ONS altında volatilite yüksek olacak. Yani 1955 dolarla başladık, her güçlü veride aşağı hareket eden bir ONS altın göreceğiz, her zayıf veride yukarı çıkan bir ONS altın göreceğiz. Muhtemelen çok yukarılara çıkamayan, 1980-85 dolarları geçemeyen -çünkü geçerse 2 bin dolara gideceğiz- böyle bir kanalın içerisinde gidip gelecek.

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Gümüşte de keza aynı şekilde. Buradaki oynamayı da bu hafta içerisinde görüyor olacağız. Alım yapmak isteyenler varsa, günleri takip edip, ufak tefek düşüşlerde... çünkü bunlar ufak tefek gram altına da yansıyacak.

Gram tarafı da dolar/TL sabit duruyor, gram tarafında da hareket edecek olanlar günbegün bakarlar. 5 lira, 10 lira... kâr kârdır. Alım yapacağınız zaman bu günleri takip edebilirsiniz. Keza gümüş için de aynı, Amerikan borsaları için de aynı şeyi söylüyorum. Tamamen veri odaklı gidiyor olacağız.