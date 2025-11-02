Bu hafta hava nasıl olacak? 3 Kasım hava durumu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de yeni haftada tablo değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, salı gününden itibaren 32 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlıyor?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve pazartesi gününün büyük bölümünde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Tekin, “Ülkemizin tamamında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek” dedi.

Yağış beklenen iller

Meteoroloji raporuna göre salı günü itibarıyla yağış beklenen iller şöyle:

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli ve Muğla.