  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Bu hafta hava nasıl olacak? 3 Kasım hava durumu
Yaşam

Bu hafta hava nasıl olacak? 3 Kasım hava durumu

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Bu hafta hava nasıl olacak? 3 Kasım hava durumu

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar gelirken İstanbul dahil birçok ilde hava nasıl olacak sorusu merak uyandırıyor. Peki bu hafta yağışlı mı olacak?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de yeni haftada tablo değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, salı gününden itibaren 32 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlıyor?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve pazartesi gününün büyük bölümünde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Tekin, “Ülkemizin tamamında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek” dedi.

Yağış beklenen iller

Meteoroloji raporuna göre salı günü itibarıyla yağış beklenen iller şöyle:

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli ve Muğla.

 

Batman'da sağanak felaketi: 40'ı aşkın köy yolu heyelan nedeniyle kapandı
Batman'da sağanak felaketi: 40'ı aşkın köy yolu heyelan nedeniyle kapandı

Yerel

Batman'da sağanak felaketi: 40'ı aşkın köy yolu heyelan nedeniyle kapandı

Sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı geldi
Sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı geldi

Gündem

Sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı geldi

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Yerel

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojiden gece yarısı alarmı! 14 il beyaza bürünecek, sağanak kapıda!
Meteorolojiden gece yarısı alarmı! 14 il beyaza bürünecek, sağanak kapıda!

Gündem

Meteorolojiden gece yarısı alarmı! 14 il beyaza bürünecek, sağanak kapıda!

Sağanak sonrası Beyoğlu'nda su baskınları
Sağanak sonrası Beyoğlu'nda su baskınları

Gündem

Sağanak sonrası Beyoğlu'nda su baskınları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23