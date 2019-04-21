Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 30. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu
Süper Lig 29. Hafta maçları ve maç sonucları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Süper Lig 30. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında. Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu hafta Kayserispor karşısında hata yapmadı! Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig’de Başakşehir’in 61, Galatasaray’ın 59 puanı var. Sezon sonunda şampiyon kim olacağı büyük merak konusu olurken, Süper Lig 30. Hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var? Sorusu da sorulmaya başlandı.21 Nisan 2019 Pazar 08:28
Süper Lig 29. Hafta maçları ve maç sonucları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Süper Lig 30. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında. Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu hafta Kayserispor karşısında hata yapmadı! Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig’de Başakşehir’in 61, Galatasaray’ın 59 puanı var. Sezon sonunda şampiyon kim olacağı büyük merak konusu olurken, Süper Lig 30. Hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var? Sorusu da sorulmaya başlandı.
26 Nisan’da Başakşehir-Göztepe, 27 Nisan’da Fenerbahçe-Trabzonspor, 28 Nisan’da Beşiktaş-Ankaragücü ve 29 Nisan’da ise Konyaspor-Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu hafta Kayserispor karşısında hata yapmadı. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında aleyhlerine hakem hatası olduğunu savunarak, rakipleri aleyhine Fenerbahçe derbisinde yapılan hataların telafi edildiğini ileri sürdü. Spor Toto Süper Lig 29. hafta açılış maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Bursaspor, son anlarda bulduğu penaltı golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig 29. Haftaya geride bırakan futbolseverler, Bu hafta maçlarını merak ediyor. Şampiyonluk için Başakşehir ve Galatasaray’ın yarıştığı Süper Lig’de önümüzdeki maç sonuçlarına göre bu sezon şanpiyonun kim olacağı da en büyük merak.
Süper Lig 30. hafta fikstürü
Galatasaray maç fikstürü ve puan durumu
30 .hafta maç prgramı
Atiker Konyaspor – Galatasaray
31. hafta maç prgramı
Galatasaray – Beşiktaş
32. hafta maç prgramı
Çaykur Rizespor – Galatasaray
33. hafta maç prgramı
Galatasaray – Medipol Başakşehir
34. hafta maç prgramı
Sivasspor – Galatasaray
Beşiktaş maç fikstürü ve puan durumu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta sonucunda toplamda 53 puan ile lider Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.
29. Hafta
Sivasspor - Beşiktaş
30. Hafta
Beşiktaş - Ankaragücü
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Beşiktaş - Alanyaspor
33. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
34. Hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa
Başakşehir maç fikstürü ve puan durumu
Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta sonucunda toplamda 61 puan ile en yakın takipçisi Galatasaray'dan 5 puan önde yer alıyor.
29. hafta
Başakşehir - Çaykur Rizespor
30. hafta
Başakşehir - Göztepe
31. hafta
Sivasspor - Başakşehir
32. hafta
Başakşehir - MKE Ankaragücü
33. hafta
Galatasaray - Başakşehir
34. hafta
Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
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