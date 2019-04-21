Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 30. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Süper Lig 29. Hafta maçları ve maç sonucları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Süper Lig 30. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında. Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu hafta Kayserispor karşısında hata yapmadı! Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig’de Başakşehir’in 61, Galatasaray’ın 59 puanı var. Sezon sonunda şampiyon kim olacağı büyük merak konusu olurken, Süper Lig 30. Hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var? Sorusu da sorulmaya başlandı.

26 Nisan’da Başakşehir-Göztepe, 27 Nisan’da Fenerbahçe-Trabzonspor, 28 Nisan’da Beşiktaş-Ankaragücü ve 29 Nisan’da ise Konyaspor-Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu hafta Kayserispor karşısında hata yapmadı. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında aleyhlerine hakem hatası olduğunu savunarak, rakipleri aleyhine Fenerbahçe derbisinde yapılan hataların telafi edildiğini ileri sürdü. Spor Toto Süper Lig 29. hafta açılış maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Bursaspor, son anlarda bulduğu penaltı golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig 29. Haftaya geride bırakan futbolseverler, Bu hafta maçlarını merak ediyor. Şampiyonluk için Başakşehir ve Galatasaray’ın yarıştığı Süper Lig’de önümüzdeki maç sonuçlarına göre bu sezon şanpiyonun kim olacağı da en büyük merak.

Süper Lig 30. hafta fikstürü

Galatasaray maç fikstürü ve puan durumu

30 .hafta maç prgramı

Atiker Konyaspor – Galatasaray

31. hafta maç prgramı

Galatasaray – Beşiktaş

32. hafta maç prgramı

Çaykur Rizespor – Galatasaray

33. hafta maç prgramı

Galatasaray – Medipol Başakşehir

34. hafta maç prgramı

Sivasspor – Galatasaray

Beşiktaş maç fikstürü ve puan durumu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta sonucunda toplamda 53 puan ile lider Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

29. Hafta

Sivasspor - Beşiktaş

30. Hafta

Beşiktaş - Ankaragücü

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

34. Hafta

Beşiktaş - Kasımpaşa

Başakşehir maç fikstürü ve puan durumu

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta sonucunda toplamda 61 puan ile en yakın takipçisi Galatasaray'dan 5 puan önde yer alıyor.

29. hafta

Başakşehir - Çaykur Rizespor

30. hafta

Başakşehir - Göztepe

31. hafta

Sivasspor - Başakşehir

32. hafta

Başakşehir - MKE Ankaragücü

33. hafta

Galatasaray - Başakşehir

34. hafta

Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig puan durumu