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Ekonomi Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı
Ekonomi

Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:43:49 -
Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, avro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.

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