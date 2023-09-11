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Dünya Bu görüşmeye dünya kilitlendi! Yeni bir hamle: Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidiyor! O mesaj
Dünya

Bu görüşmeye dünya kilitlendi! Yeni bir hamle: Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidiyor! O mesaj

Yeniakit Publisher
2023-09-11 20:54:00 -
Bu görüşmeye dünya kilitlendi! Yeni bir hamle: Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidiyor! O mesaj

ABD'nin bedelini öder uyarısı yapılmıştı ama Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Moskova'ya gidiyor. Haberi okuyanlar şaşkına dönüyor. Kremlin'in o mesajı: 'Kuzey Kore liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'ya ''gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşecek'

ABD'nin "bedelini öder" uyarısına rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Moskova'ya gidiyor. Kremlin, Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya'yı ziyaret edeceğini resmen duyurdu.

Ukrayna'daki savaş devam ederken Kuzey Kore'den gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin "bedelini öder" uyarısına rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya ziyareti resmiyet kazandı.

Kremlin, Kuzey Kore liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı da (KCNA) ziyareti doğruladı.
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Yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim, Putin ile görüşecek.

ABD'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEK

Washington'a göre görüşmenin gündeminde Kuzey Kore'nin Moskova'ya silah desteği var. Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu, Kim'in Putin'le ikinci görüşmesi olacak. İkili 2019'da yine Kim'in Rusya ziyaretiyle bir araya gelmişti.
KİM'İN TRENİNİN YOLA ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Yonhap'ın üst düzey bir Güney Koreli hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kim Jong-un'u taşıyan tren yola çıktı.

Yetkili, "İstihbarat yetkililerin, Kim Jong-un'u taşıyan trenin Vladivostok'a doğru yola çıktığını tespit ettiğini biliyorum." dedi.

Başka bir üst düzey yetkili ise "Kim Jong-un Pyongyang'dan uzaklaşıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim'in, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.

KİM'İN BABASI DA HEP TRENLE YOLCULUK EDİYORDU

Kim'den önce Kuzey Kore lideri olan babası Kim Jong-il de uçak fobisi nedeniyle 17 yıllık görev süresince hep trenle seyahat etmişti.

Çin ve Rusya yolculuklarını trenle yapan baba Kim, 2011'de yine bir tren yolculuğunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

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