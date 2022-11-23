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Aktüel Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! İşte kavga eden alageyikler
Aktüel

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! İşte kavga eden alageyikler

Kavga eden alageyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 22:30:00 -
Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! İşte kavga eden alageyikler

Kavga eden alageyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

DKMP, sosyal medya hesabından kavga eden alageyiklerin görüntüsünü paylaştı. Görüntüler dikkat çekti. DKMP'den yapılan paylaşımda, “Alageyikler ne yapıyorsunuz, neyi paylaşamıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

 

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