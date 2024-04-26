Bu görüntüler sözde demokrasinin beşiğinden! Üniversitenin tepesinde keskin nişancı
ABD'de üniversitelerde başlayan Filistin yanlısı protestolardan dünyayı şaşkına çeviren görüntüler gelmeye başladı. Protestoların sürdüğü İndiana Üniversitesi binasının çatısına Amerikalı keskin nişancı yerleştirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta başlayan ve yayılarak devam eden Gazze protestolarında ilginç olaylar yaşanıyor. Filistin yanlısı protestoların düzenlendiği İndiana Üniversitesi'nde keskin nişancılar yer almaya başladı.
PROTESTOLAR YAYILDI
ABD'nin New York kentinde başlayan Filistin yanlısı protestolar, ABD'nin birçok üniversitesine yayıldı. Columbia Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta 100'den fazla göstericinin gözaltına alınmasının ardından protestolar Washington’da bulunan George Washington Üniversitesi, Emory Üniversitesi, Boston'daki Emerson College, Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Austin'deki Teksas Üniversitesi gibi birçok üniversiteye sıçradı.
ÖĞRENCİLERE ORANTISIZ GÜÇ KULLANILIYOR
Üniversitelerde düzenlenen protestolarda öğrenciler okulların İsrail'le mâli bağlarını kesmesini ve aylardır süren çatışmayı mümkün kılan şirketlerden el çekmesini talep ederken öğrencilerinin Filistin'e destek için başlattığı kitlesel gösterilerde ABD polisi orantısız güç kullanmaya başladı. Protestocu öğrencilerin güvenlik güçleri tarafından çok sert müdahalelerle gözaltına alındığı görüntüler dünyanın tepkisini çekti.
ÜNİVERSİTEYE KESKİN NİŞANCI YERLEŞTİRİLDİ
ABD polisinin öğrencilere uyguladığı sert müdahaleye tepki yağarken protestoların sıçradığı kurumlardan biri olan İndiana Üniversitesi'nden kan donduran görüntüler geldi. Filistin yanlısı protestoların yapıldığı İndiana Üniversitesi binasının çatısına Amerikalı keskin nişancı yerleştirildiği görüldü. Görüntüler üzerine öğrencilerin hedef alınıp alınmayacağı tartışılmaya başlandı.