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Bu görüntü Türkiye'den! Nedeni ise bir hayli ilginç

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta bazı vatandaşlar araçlarının egzozlarını salça kutusuyla kapattı.

22 Ocak 2019 Salı 17:35
Bu görüntü Türkiye'den! Nedeni ise bir hayli ilginç

Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle vatandaşlar araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdu. Bazı vatandaşlar traktörlerinin üstünü branda ile egzozlarını da salça kutusu ile kapattı. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise termometreler eksi 28'i gösterdi.

Vatandaşlar kendince önlem aldı

Sibirya soğuklarının yaşandığı Selim ilçesinde etkili olan şiddetli tipiyle birlikte hayat durma noktasına geldi. Selim'e bağlı Eskgigazi köyünde evler ve ahırlar tamamen karla kaplandı ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donmaması için traktörlerini brandayla kapatmak zorunda kaldı. Traktörlerini tamamen brandayla örttükleri gibi motor kısımlarını saran köylüler, egzozlarına da salça kutusu kapattı. Köylülerden Halil Çimril, kış mevsimi boyunca traktörlerini çalıştırmadıklarını onun için de bu yollara başvurduklarını söyledi.

Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28,2 derece

Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 28,2 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt'te 25,6, Erzurum Havalimanı bölgesinde 23,4, Ağrı'da 22,4, Ardahan'da 21,5, Kars'ta 20, Erzurum'da 16,7, Erzcan'da 8,5, Muş'ta 8 ve Iğdır'da 7,7 dereceyi gösterdi.

İşte Kars'ta çekilen o görüntüler;

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:35
  1. Muş
  2. Kars
  3. Türkiye
  4. Iğdır
  5. Erzurum
  6. Ağrı
  7. Ardahan
  8. Doğu Anadolu Bölgesi
  9. Göle
  10. Eleşkirt
  11. Sibirya

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