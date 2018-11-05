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Bu görüntü Mısır'dan değil Türkiye'den! Tüm şehri heyecanlandıran manzara

Batman halkını heyecanlandıran "Batman Piramitleri"nin doğal tepeler olduğu ortaya çıktı. Fakat bölgede kaya mezarları tespit edildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:43
Bu görüntü Mısır'dan değil Türkiye'den! Tüm şehri heyecanlandıran manzara

Geçtiğimiz hafta Batman il merkezine bağlı Güvercin (Emso) Köyü'nde yaşayan Numan Baktaş ve Muazzez Baktaş kardeşler ile İbrahim Sediyani tarafından ortaya atılan piramit benzeri 7-8 yapı, bu yapıların içine giren insan yapımı tüneller ve piramitler'in içinde çok sayıda antik eserler bulunduğu iddiası üzerine şehirde büyük heyecan yaşanmıştı.

Piramit değil doğal yapılar

Kültür Turizm müdürlüğü kaynaklarının Haber7'ye yaptığı açıklamaya göre ise bölgedeki yapıların doğal oluşum tepeler olduğu, yapıların piramit olmadığı açıklandı. Yapıların herhangi bir girişinin bulunmadığı fakat bölgede tespit edilen 2 adet kaya mezarların bulunduğu bu mezarların da definecileri o bölgeye yönlendirdiğine dikkat çekildi.

Kaya mezarları koruma altına aldı

Batman Kültür Müdürlüğü'nden bir heyet köye giderek bölgeyi ve bölgedeki kaya mezarlarını koruma altına aldı.

Bölgedeki oluşumlar halk arasındaki ismi ise "Gırên Teyyare" Kürtçe'de "Teyyare Tepeleri" ya da "Uçan Nesne Tepeleri" anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:43
  1. Batman Kültür Müdürlüğü
  2. Batman
  3. Numan Baktaş
  4. Muazzez Baktaş

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