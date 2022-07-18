Bu gerçeği inkar etmeyin! FETÖ’cüler Kemalist subayları…

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Mustafa Albayrak gündemi değerlendirdi. Programda, FETÖ’cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılanması ve bunun önünü açan kemalist idareciler de masaya yatırıldı.

Programda, FETÖ’nün Akın Öztürk gibi en üst düzey isimlerinin TSK içinde yükseldikleri dönemde, Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle hapiste olduğu vurgulandı. Ayrıca FETÖ’nün iltisakı nedeniyle uzaklaştırılan 150 generalin tamamının AK Parti öncesinde orduya katıldığı ve rütbelerinin yükseltildiğinin altı çizildi.

FETÖ iltisaklı generallerin AK Parti'den önce orduda kümelendiği, özellikle Akın Öztürk gibi isimlerin yüksek makamlara getirildiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın hapiste olduğu vurgulandı.

Konuya dair konuşan Murat Alan, "Akın Öztürk tuğgeneralliğe yükseltildiğinde Erdoğan Pınarhisar Cezaevi'nde. Akın Öztürk'e general mertebesini veren adamlar, Başkan Erdoğan'ı okuduğu şiir nedeniyle cezaevine atmışlar. Darbedeki en kıdemli ikinci kişi Adem Huduti general olduğunda Başkan Erdoğan yine ceza evinde. Bu darbeyi teğmenler yapsa, AK Parti döneminde sızmışlar dersiniz. 150 tane general alındı darbe nedeniyle, hepsi geçmiş döneminden" dedi.

Mustafa Albayrak ise şunları söyledi:

"Bunlar bu ülke için, vatanı milleti için canını verebilecek olan samimi mütedeyyin subayları, astsubayları attılar, FETÖ'cülerin önünü açtılar. FETÖ'cüler bunları çok güzel de keklemişler. FETÖ'cüler, Kemalist subayları çok güzel keklemişler."