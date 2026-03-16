Bu gece hangi namaz kılınır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının en faziletli gecesi kabul edilen Kadir Gecesi’nde ibadet etmek isteyen Müslümanlar, bu gece yapılabilecek ibadetleri araştırmaya başladı. İslam âlimlerine göre Kadir Gecesi’ne özel farz bir namaz bulunmasa da bu gecede kılınan nafile namazların sevabının büyük olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle birçok kişi teheccüd, tesbih, hacet ve nafile namazlarla geceyi ihya etmeye çalışıyor.

Kadir gecesinde hangi namazlar kılınır?

Kadir Gecesi’nde kılınması tavsiye edilen bazı nafile namazlar bulunur. Bunlar arasında en çok bilinenler teheccüd namazı, tesbih namazı, hacet namazı ve nafile ibadet namazlarıdır.

Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazı yatsı namazından sonra bir süre uyuyup gece kalkılarak kılınan nafile bir ibadettir. En az iki rekat olarak kılınabilir. Sekiz veya on iki rekata kadar çiftli şekilde kılınması da mümkündür. Niyet edilir ve diğer namazlarda olduğu gibi Fatiha suresi ile birlikte bir zammı sure okunarak namaz tamamlanır.

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı dört rekattır ve içerisinde çok sayıda tesbih zikri bulunur.

Namaza niyet edildikten sonra Sübhaneke okunur ve on beş kez şu tesbih okunur

“Sübhânellâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber”

Her rekâtta rükûda, secdede ve secdeler arasında bu tesbih okunarak toplamda üç yüz tesbih tamamlanır.

Hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı kişinin bir dileğinin kabulü için kıldığı nafile namazdır. İki, dört veya on iki rekat olarak kılınabilir. Dört rekatlık uygulamada ilk rekatta Fatiha ve üç defa Ayetü’l Kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha ile birlikte İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da aynı surelerle namaz tamamlanır.

Kadir gecesi namazı kaç rekat kılınır?

İslam âlimlerinin görüşüne göre Kadir Gecesi için farz veya sünnet olarak belirlenmiş özel bir namaz yoktur. Bu gecede kılınan namazlar nafile kabul edilir.

Kişi gücü yettiği kadar iki, dört, altı veya daha fazla rekat namaz kılabilir.

Kadir gecesi namazı ne zaman kılınır?

Kadir Gecesi’nde kılınacak namazlar yatsı namazından sonra başlayarak imsak vaktine kadar kılınabilir. Özellikle gecenin son bölümü ibadet ve dua için daha faziletli kabul edilir.

Kadir gecesinin fazileti nedir?

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bu gece Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.

Peygamber Efendimiz bu gece hakkında şöyle buyurmuştur:

“Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”

Kadir gecesinde yapılabilecek diğer ibadetler

Namazın yanı sıra Kur’an okumak, salavat getirmek, istiğfar etmek ve dua etmek de bu gecede yapılabilecek ibadetler arasında yer alır.