Bu gece çok büyük ve çok parlak olacak!

Bu gece gökyüzünde parlayacak dolunay, yılın en büyük ve en parlak süper ayı olacak.

5 Kasım gecesi Ay, Dünya’ya 356 bin 980 kilometreye kadar yaklaşacak.

Bu, Şubat 2019’dan bu yana gözlenen en yakın dolunay mesafesi olarak kayda geçecek. Ay, bu konuma geldiğinde normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek.

Süper ay, Ay’ın yörüngesinin eliptik (oval) yapısından kaynaklanıyor. Yörüngesi tam dairesel olmadığı için, Ay bazı dönemlerde Dünya’ya daha yakın (perigee), bazı dönemlerde ise daha uzak (apogee) konuma geliyor.

Sadece dolunay veya yeni ay evreleri bu yakın mesafelerde gerçekleştiğinde “süper ay” olarak tanımlanıyor.