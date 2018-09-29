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Bu fuarda ‘iş’ var

‘İş Burada’ sloganı ile düzenlediği MÜSİAD EXPO’ya yabancı yatırımcıların ilgisi geçen yıllara oranla 6 kat artış gösterdi. İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak” mesajı verdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:18
Bu fuarda ‘iş’ var

MÜSİAD, dünyanın farklı coğrafyalarından iş dünyasını İstanbul’da buluşturacak. Bölgenin önemli ekonomik ve ticari zirveleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO’nun 17’ncisi 21-24 Kasım’da gerçekleştirilecek.

İki yılda bir CNR Expo İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş ve devlet adamlarını konuk edecek.

Bu yıl “İş Burada” sloganıyla hayata geçecek MÜSİAD EXPO, “fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye’nin ticari hacmini artırmak” hedefi taşıyor.

Etkinliğe katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısında bu yıl rekor sayıya ulaşıldı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik arz ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Kenya ve Sudan gibi 100 farklı ülkeden katılımcı bekleniyor.

MÜSİAD EXPO bu yıl küresel iş dünyasından temsilcilerin makro ekonomi gündemini konuşacağı IBF International Business Forum, yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayisinin bir araya geldiği High-Tech Port, geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan UGİK’e (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi) de ev sahipliği yapacak. 

“Türkiye, ticaret savaşlarından hep kazançlı çıkacak”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada ticaret doğuya kayıyor çünkü gelecek, nüfus ve üretim yoğunluğu olan ülkelerin olacak. Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak çok önemli değerlere sahip. Yapmamız gereken tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine doğru yönelmek. Dünya 5’ten büyük dedik. Bunu bir kez daha MÜSİAD EXPO’da gözler önüne sereceğiz.”

Fuara 600 firma katılacak

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ise, 2016’da 72 bin ziyaretçi ağırlayan MÜSİAD EXPO’ya bu yıl yerli ve yabancı en az 600 firmanın katılacağını bildirdi.

Bostan, “8 binin üzerinde B2B görüşme yapılması, 30 kadar ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacak” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:18
  1. İstanbul
  2. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan
  3. MÜSİAD
  4. MÜSİAD EXPO

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