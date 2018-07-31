Bu fotoğraf Yılmaz Özdil'i çileden çıkarttı! Sadece Almanlara batmamış...

yeniakit.com.tr Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisinden bekleneni yaptı. Çalıştığı kurumla birlikte, sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek için milli değerleri hiçe sayan Özdil, bugünkü yazısında, Alman bağnazların ırkçı söylemlerine maruz kaldığı için milli takımı bırakmak zorunda kalan Mesut Özil'i hedef aldı.

Yıldız futbolcunun Başkan Erdoğan ile çektiği fotoğrafı hazmedemeyen Özdil, "Mesut asrın liderimizi çok seviyorsa, federasyon başkanı Demirören Ziraat Bankası'ndan kredi ayarlasın, gelsin Başakşehir'de oynasın." diye yazdı.

İşte "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil'in Mesut Özil'i hedef aldığı yazısının bazı bölümleri:

Mesut Özil ırkçı eleştirilerden bıktı, Alman milli takımını bıraktı. “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyoruz. Türk ve Müslüman olduğumuz için mi böyle oluyor? Artık yeter, Türklüğüme saygısızlık etmelerine izin veremem” dedi.

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Bravo.

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Sadece şunu merak ediyorum…

Türk milli takımını tercih etmek yerine Alman milli takımını tercih ettiğinde, Mesut Özil Alman'dı da, şimdi mi Türklüğünü hatırladı?

ÖZİL İLE SÜLEYMANOĞLU'NU KIYASLADI

İki farklı değeri kendi dönemleri ve gerekçeleriye değerlendirmek yerine birbirleriyle kıyaslamayı tercih eden Özdil, şunu yazdı:

“Almanya'da doğdum, Almanya'da eğitildim, bu yüzden Alman milli takımını seçtim” diyen Mesut Özil'in söyledikleri mantıklıysa… Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan için yarışması gerekmez miydi?

ERDOĞAN İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFTAN RAHATSIZ OLDU

Özdil şöyle devam etti:

Hangi haberlerde var Mesut?

Ferrari aldı, şu şarkıcıyla sevgili oldu, özel uçakla köyüne tatile geldi, etçi Nusret'le tuz döktü, Acun'la maç yaptı, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi filan… Bu mudur sadece Almanya'da Türk olmak?

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Mesut iyi futbolcudur, keyifle seyrediyoruz ama… Almanya'daki Türk toplumunu kendi çatışması üzerinden ipotek altına sokmaya hakkı yoktur.

Avrupalı Türkler tırnaklarıyla kazıya kazıya zirveye çıktı, kendisi zirveden iniyor diye tüm toplumu aşağı çekmeye kalkışmamalıdır.

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Mesut asrın liderimizi çok seviyorsa, federasyon başkanı Demirören Ziraat Bankası'ndan kredi ayarlasın, gelsin Başakşehir'de oynasın.