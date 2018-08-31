Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'nin gündemine oturdu

YENİAKİT.COM-ÖZEL Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Çamlık Tesisleri'nde bugün çekilen görüntü sosyal medya platformu Twitter'da olay oldu.

Geçirdiği ekonomik sorunlardan dolayı yeni transferlerin lisanslarını çıkaramayan Karadeniz temsilcisinde forma giyen Aymen Souda ve Sissokko'nun üzgün hallerinin çekildiği fotoğraf karesi, takımın halini özetler nitelikteydi.

1. Lig'in ilk üç haftasına genç oyuncularıyla çıkan Karabükspor, lisansları çıkaramadığı için devre arasına kadar yeni transferlerini oynatamayacak.

Lig'de geçen hafta evinde Altınordu ile berabere kalan Kardemir Karabükspor, yarın akşam kendi gibi lisans çıkarma sorunu yaşayan Eskişehirspor ile karşılaşacak.

KONUYLA İLGİLİ KARABÜKSPOR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Karabükspor Başkanı Sedat Namal, "Bu Türk sporu için çok üzücü bir durum. Kimse kimsenin duygularıyla oynamasın. Bu adamlar dil bilmez, yol bilmez, yordam bilmez. Karabükspor'a gelmiş yöneticilere güvenmiş..." ifadelerini kullandı.

TFF'ye de çağrı yapan Namal, "Çağrıda bulunmak istiyorum Futbol Federasyonumuza. Belki sesimizi bakanımız, Cumhurbaşkanımız da duyabilir. Bugün son gün. Bayram girdi, 30 Ağustos tatildi. En azından önümüzdeki 5 Eylül tarihine kadar bu lisansları uzatma süresi versinler" dedi.