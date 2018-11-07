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Bu fotoğraf başlarını yaktı! Hepsi kovuldu

İrlandalı ünlü hava yolu firması Ryanair, yerde uyurken görüntülenen pilot ve hostesleri, telafisi mümkün olmayan bir hasara neden olduklarını iddia ederek işten çıkardı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:10
Bu fotoğraf başlarını yaktı! Hepsi kovuldu

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, geçen ay İspanya'da bir havalimanındaki ofisinde yerde uyurken fotoğrafları çekilen altı kabin görevlisinin işten çıkarıldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Ryanair'den bir yetkili fotoğraftaki kabin görevlilerinin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle işlerine son verildiğini bildirdi.

Telafisi mümkün olmayan hasara yol açtı

Şirket, mizansen fotoğrafın firma itibarına zarar verdiğini ve telafisi mümkün olmayan bir hasara yol açtığını savunuyor.

Söz konusu kare kısa sürede sosyal medyada viral olmuş, ardından da dünya çapında haberlerde yer almıştı.

Havayolu şirketi, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine 'hiçbir kabin görevlisinin yerde uyumadığını' belirterek, "Kabin ekibi, VIP salonuna geçmeden önce kabin odasında kısa bir zaman geçirdi ve ertesi gün Porto'ya gitti" açıklamasında bulundu.

Portekiz'de havayolu çalışanları sendikası SNPVAC ise karara tepki göstererek, kabin ekibinin 01.30-06.00 saatleri arasında, "minimum düzeyde dinlenme olanakları bulunan" bir odada bekletildiğini ileri sürdü.

Ekibin, saat 06.00'da VIP salonuna alındığını doğrulayan SNPVAC, kabin ekibinin bekletildiği odada yalnızca sekiz kişilik oturacak yer olduğu bilgisini paylaştı.

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Skandalların firması Ryanair

20 kabin görevlisi, 14 Ekim'de, Portekiz'in Porto şehrine gidecek uçağın rotasının değişmesi üzerine Malaga Havalimanı'nda beklemek zorunda kalmıştı.

Ryanair, ilk olarak Twitter'da paylaşılan fotoğrafla, personeline yeterli konaklama imkanı sağlamamakla eleştirilmişti.

Ryanair'in geçen ay, Barselona-Londra uçuşunda beyaz bir adamın, yanına oturan yaşlı siyahi kadına hakaret etmesi ve ırkçı ifadeler kullanmasına rağmen uçaktan atılmaması tepki çekmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:10
  1. Ryanair
  2. skandal karar
  3. tüm kabin ekibini kovdu
  4. bu fotoğraf başlarını yaktı

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