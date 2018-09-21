Bu festival Türkiye’yi uçuracak

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı. Açılışta konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün” diye konuştu. Görkemli açılışa on binlerce vatandaş da katıldı.

PİSTLER “YARIŞLARIN YARIŞI’NA” SAHNE OLDU

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanının en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı ve ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Dünyanın en hızlı otomobillerinden 7 sıradışı araç, çeyrek mil boyunca birbiri ile yarıştı. Tarihi anlarda motosikleti Kenan Sofuoğlu, ünlü sürücü Emma Kimilainen, test pilotlarından Jake Dennis kullandı. Çeyrek mil boyunca birbirlerini geçmeye çalışan araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu.

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Dünyanın 8 süpersonik savaş uçağı ile gösteri yapan tek akrotimi Türk Yıldızları nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk Gösteri Ekibi ise büyük ilgi gördü. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi Yarışmalarından oluşan Teknoloji Yarışmaları etkinliğin ilk gününde başladı.

“TÜRKİYE, UZAYDA VE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR”

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezdi.

Phantom 4 uçağına binen Bayraktar, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin milli teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA’ların altında da bu tutku yatıyor. Çocukken bundan çok daha küçük bir etkinliğe gitmiştim. Hayatım boyunca unutmadım. İnşallah bu festival de gençlerimizde aynı etkiyi bırakır. 30 kadar paydaşımız var.”

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, “Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

GM’DEN TEKNOFEST’E ÖZEL YÜZDE 10 İNDİRİM FIRSATI

Ürün tasarımından Ar-Ge’ye ve üretime kadar birçok sürecini Türkiye’de gerçekleştiren General Mobile, TEKNOFEST İstanbul’da teknoloji severler ile bir araya geliyor. Festivalde ‘A 40’ standında bulunan General Mobile, fuar boyunca yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonları ziyaretçilere tanıtacak. General Mobile ayrıca; GM 8, GM 8 GO ve geçtiğimiz günlerde lansmanını gerçekleştirdiği GM 9 Pro ürünlerinde Teknofest ziyaretçilerine özel yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.