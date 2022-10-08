Bu felaket tellallarına kim dur diyecek? "Dolar 40 TL olunca sizi göreceğim"
Dolar/TL kuruna ilişkin manipülatif değerlendirmeleri ile vatandaşlara korku pompalayan Selçuk Geçer, son açıklamasında, "Dolar 40 TL olunca sizi göreceğim." diyerek meydan okudu.
Yeniakit.com.tr
Selçuk Geçer, vatandaşı tedirgin etmeyi amaçlayan açıklamalarına devam ediyor.
Dolar/TL kuruna ilişkin manipülatif değerlendirmeleri ile korku pompalayan Geçer, çıta yükselterek meydan okumaya başladı.
Bu olursa çok mu sevineceksin?
Geçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Doların 18,40 TL seviyelerine ulaşmasına şaşırmayanların 30 TL olacağı söylendiğinde şaşırmalarına anlam veremiyorum. Dolar 40 TL olunca ben sizi göreceğim.