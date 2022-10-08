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Ekonomi Bu felaket tellallarına kim dur diyecek? "Dolar 40 TL olunca sizi göreceğim"
Ekonomi

Bu felaket tellallarına kim dur diyecek? "Dolar 40 TL olunca sizi göreceğim"

Dolar/TL kuruna ilişkin manipülatif değerlendirmeleri ile vatandaşlara korku pompalayan Selçuk Geçer, son açıklamasında, "Dolar 40 TL olunca sizi göreceğim." diyerek meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 01:45:00 -
Bu felaket tellallarına kim dur diyecek? "Dolar 40 TL olunca sizi göreceğim"

 Yeniakit.com.tr 

Selçuk Geçer, vatandaşı tedirgin etmeyi amaçlayan açıklamalarına devam ediyor.

Dolar/TL kuruna ilişkin manipülatif değerlendirmeleri ile korku pompalayan Geçer, çıta yükselterek meydan okumaya başladı.

Bu olursa çok mu sevineceksin?

Geçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Doların 18,40 TL seviyelerine ulaşmasına şaşırmayanların 30 TL olacağı söylendiğinde şaşırmalarına anlam veremiyorum. Dolar 40 TL olunca ben sizi göreceğim.

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