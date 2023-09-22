Bu dolandırıcılık sosyal medyayı karıştırdı! Bir grup esnaf bankayı 20 günde 102 milyon dolar dolandırdı

İstanbul'da aralarında kebapçı, künefeci, dolmuşçu ve lastikçinin de olduğu 61 kişinin özel bir bankayı 102 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Bankanın şikayeti sonrası 61 kişiye dava açıldı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, geçen 23 Şubat günü saat 17.27’de Serdar Aktaş isimli müşteri, özel bir bankanın çağrı merkezini arayarak, "Hanımefendi şuan dolandırılıyorsunuz. Günlük zararınız 200 bin dolar. Şimdiye kadarki zarar 6 milyon dolar” dedi.

Bankanın İç Denetim Birimi Teftiş Kurulu Başkanlığı, ihbardan 5 gün sonra rapor hazırladı ve bankanın 101,9 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Raporun hazırlanması ile birlikte durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık onlarca hesap ve işletme kartına bloke koydurdu. Savcılığa sunulan rapor, bankanın bir sistemsel açığının fark edildiğini de ortaya koydu. Şebeke, işletmelere verilen kartlara milyonlarca liralık yükleme yaptı. Savcılık ilk gözaltı kararını 10 Mart günü verdi. Devam eden günlerde de yeni operasyonlar yapıldı. Birkaç ili kapsayan operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı. İlk gözaltına alınanların başında ise Necip Şükrü Kızılağıl (40) geldi. Savcılık iddianamesinde ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan Kızılağıl, bankanın raporunda da ‘baş şüpheli’ olarak yer aldı.

GÜVENEBİLECEĞİ ‘ESNAF’ ARADI

136 sayfalık iddianameye göre, açığı fark eden Kızılağıl’ın hesabına ilk para 4 Şubat günü geldi. Kızılağıl, gelen parayla bankaya olan kart borçlarını kapattı; aracının üzerindeki rehini kaldırdı. Paranın gelmeye devam ettiğini gören Kızılağıl bu kez güvenebileceği ‘esnaf’ aramaya başladı. Temasa geçtiği kişilerden, ilgili bankanın kartını istedi. Kart bulundukça para gelmeye devam etti.

Hesaplara para geldikçe alışveriş yapıldı. Lastik satan bir şirketin yetkilisi olan Kızılağıl, 30 bin lira limitli kartıyla 27 milyon liralık mal aldı. Tutuklanan kebapçı Ümit Geçgel’in 9 bin TL limitli kartı ile 15 milyon 656 bin liralık mal alındı. Geçgel, “Kartımı yeğenim Adem Yıldız kullandı” şeklinde ifade verdi.

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İddiaya göre, İstanbul Sultanbeyli’de künefe satan Nurullah Öksüz’ün 71 bin lira limitli kartı ile 12 milyon 751 bin liralık mal alındı. Öksüz bir tekel bayiinden 2 milyon 568 bin liralık, bir suşiciden ise 700 bin liralık alışveriş yaptı. Dolmuşçu Suat Toğluk’un 50 bin TL limitli kartıyla 9 milyonluk alışveriş yapıldı. Bir suşicide 3 milyon 443 bin lira harcama yapıldı.

Toğluk sorgusunda, kartını Osmanlı Ülkü Harekatı Federasyonu yöneticisi olduğunu ifade eden Mahmut Çalışkan’a verdiğini söyledi. Kocaeli Başiskele’de gıda toptancılığı yapan Serkan Günaydın’ın 30 bin TL limitli kartı ile 6 milyon 980 bin liralık alışveriş yapıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için önümüzdeki ayın başına gün verdi. (HABER MERKEZİ)